Seniorin übergibt Betrüger Geld und Schmuck im Kochtopf

Mit einem Kochtopf-Trick sollen Betrüger einer Seniorin im Landkreis Würzburg Schmuck, Geld und Bankkarten gestohlen haben. Ein angeblicher Polizist hatte die 75-Jährige am Telefon aufgefordert, ihre Wertsachen in einen Topf zu legen, da Kriminelle sie sonst orten könnten. Zur Sicherheit würden die Wertgegenstände bald abgeholt, kündigte der Anrufer nach Angaben der Polizei vom Montag an.

02. Januar 2023 - 16:47 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Erlabrunn Die Frau aus Erlabrunn befolgte bei dem Vorfall am vergangenen Freitag die Anweisungen - und legte sogar wie gefordert noch die Bankkarten-Pin dazu. Kurze Zeit später klingelte es an der Haustür, die Frau ließ den Unbekannten der Polizei zufolge in das Mehrfamilienhaus und übergab ihren Besitz. Insgesamt kamen die Täter nach Polizeiangaben an eine Beute im mittleren vierstelligen Bereich. Die Kochtopf-Masche war der Polizei in Unterfranken bisher unbekannt, wie ein Sprecher sagte. Sie hofft bei den Ermittlungen nun auf Zeugenaussagen.