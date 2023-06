Seniorin stirbt bei mutmaßlichem Badeunfall in Schwaben

Bei einem mutmaßlichen Badeunfall in einem schwäbischen See ist eine 77-Jährige gestorben. Die Frau habe am Montag bewusstlos im Wasser getrieben und sei von mehreren anderen Badegästen an Land gebracht worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine Frau habe dann versucht, sie vor Ort nahe Thannhausen (Landkreis Günzburg) zu reanimieren.

20. Juni 2023 - 14:19 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Thannhausen Der Rettungsdienst brachte die Seniorin ins Krankenhaus, wo sie den Angaben zufolge später starb. Der Unfallhergang und die genaue Todesursache blieben zunächst unklar. Nach ersten Erkenntnissen gebe es keine Hinweise auf Fremdbeteiligung oder Suizid, teilte eine Polizeisprecherin mit.