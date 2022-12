Seniorin nach Attacke gestorben: Pfleger in U-Haft

Eine pflegebedürftige 89-Jährige aus Eching in Niederbayern ist gut eine Woche nach einer gewaltsamen Attacke ihren schweren Verletzungen erlegen. Nach Polizeiangaben von Dienstag starb sie am Wochenende in einem Krankenhaus. Als tatverdächtig gilt demnach ihr 33 Jahre alter Pfleger. Der Pole befindet sich seit vergangenem Donnerstag in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt ermittelt.

13. Dezember 2022 - 10:16 Uhr | dpa

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Eching in Niederbayern Die Seniorin war am 2. Dezember von ihrem Sohn mit schweren Kopfverletzungen in ihrem Haus im Landkreis Landshut entdeckt worden. Der Pfleger war flüchtig. Einige Tage später stellte er sich jedoch freiwillig in Regensburg der Polizei. Der 33-Jährige hatte den Angaben nach seit August im Haus der Seniorin gewohnt.