Seniorin gibt Fremden Geld und Gegenstände

Eine 82-Jährige hat nach einem Anruf einem Unbekannten Geld und Wertgegenstände in Höhe von 100 000 Euro übergeben. Der Anrufer behauptete, dass die Enkelin der Frau einen tödlichen Unfall verursacht hätte, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte. Nur wenige Stunden nach dem Telefonat überreichte die Frau am Freitag an einer Kreuzung in Reichenberg (Landkreis Reichenberg) einem unbekannten Mann einen grünen Stoffbeutel mit dem Geld und den Gegenständen.

17. April 2021 - 11:31 Uhr | dpa

Reichenberg Die Frau solle laut Anrufer einen fünfstelligen Betrag hinterlegen, um eine Haft abzuwenden. Im Laufe des Gesprächs forderte ein vermeintlicher Richter noch mehr Geld. Da die Frau nicht sofort ihr Erspartes von der Bank bereitstellen konnte, vereinbarten sie, dass die 82-Jährige auch mit Wertgegenständen bezahlen könne. Die Familie der Frau alarmierte im Laufe des Freitags die Polizei. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise. Der Unbekannte war schwarz gekleidet und trug eine Mund-Nasen-Bedeckung. Die Polizei warnt vor Schockanrufen und vermeintlichen Zahlungen an Fremde. © dpa-infocom, dpa:210417-99-240509/2