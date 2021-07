Seniorin fällt in Kanalaushub und stirbt im Krankenhaus

Eine Seniorin ist auf einer Baustelle in Freising leblos aufgefunden worden. Die 83-Jährige starb wenig später in einem Krankenhaus, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ermittler gehen demnach von einem Unfall aus. Arbeiter hatten den Angaben zufolge die Rentnerin am Mittwoch etwa einen Meter tief in einem Kanalaushub entdeckt. Der genaue Hergangs des Unfalls war zunächst unklar.

22. Juli 2021 - 16:50 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Freising © dpa-infocom, dpa:210722-99-482211/2