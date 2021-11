Senior verirrt sich im Nebel und ruft Polizei

Weil er in dichtem Nebel die Orientierung verloren hat, hat ein 80 Jahre alter Fußgänger in Unterfranken die Polizei alarmiert. Der Mann war in Hammelburg (Landkreis Bad Kissingen) spazieren und konnte sein geparktes Auto nicht mehr finden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach einer Stunde des Umherirrens rief er über sein Handy die Polizei. Diese fand den Senior kurze Zeit später am Freitagnachmittag und konnte ihn zurück zu seinem Wagen bringen.

13. November 2021 - 10:02 Uhr | dpa

Hammelburg © dpa-infocom, dpa:211113-99-982196/2