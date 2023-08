Senior überführt Trickbetrüger

Ein 84-Jähriger ist einem Telefonbetrüger auf die Schliche gekommen und hat zu seiner Festnahme in Würzburg beigetragen.

Würzburg

Eine Polizeisprecherin sagte am Freitag, der 39-Jährige habe dem Senior am Mittwochnachmittag am Telefon vorgemacht, dass seine Tochter in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei.

Einer Gefängnisstrafe habe sie demnach angeblich nur mit einer hohen Geldsumme von 85.000 Euro entkommen können. Daraufhin meldete der 84-Jährige den Vorfall der Polizei. Der per Haftbefehl gesuchte Betrüger wurde am Donnerstag festgenommen.