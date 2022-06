Senior stürzt von Fahrrad und stirbt

Teising - Bei einem Sturz vom Fahrrad hat sich ein 80-Jähriger in Oberbayern tödlich verletzt. Der Senior war mit seiner Frau am Mittwoch in Teising (Landkreis Altötting) unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache stürzte, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Bis der Notarzt kam, wurde der bewusstlose Mann von Passanten erstversorgt. Jedoch starb er kurz darauf in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen.