Senior stirbt bei Brand

Dietfurt an der Altmühl

Ein 85 Jahre alter Mann ist bei einem Brand in seinem Haus ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch wurde die Feuerwehr am Morgen zu der Doppelhaushälfte in Dietfurt an der Altmühl (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) gerufen. Beim Löschen fanden die Retter den 85 Jahre alten Bewohner tot auf. Nähere Informationen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens lagen zunächst nicht vor.