Senior nach Radunfall mit Bub schwer verletzt

Ein radfahrender Bub ist in Schwaben mit einem Senior auf einem E-Rennrad kollidiert - der 80-Jährige zog sich schwere Verletzungen an Oberkörper und Kopf zu. Der Achtjährige war am Freitag mit seinem Mountainbike bei Lechbruck am See (Landkreis Ostallgäu) unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

03. Juni 2023 - 12:35 Uhr | dpa

Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Lechbruck am See Er kam dabei laut Polizei weit in die Mitte der abschüssigen Fahrbahn. Der Senior konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und stieß mit dem Bub zusammen. Der Achtjährige blieb unverletzt, während der 80-Jährige schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Laut Polizei trug er einen Helm, der noch Schlimmeres verhinderte.