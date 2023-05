Senior lagert Brandbombe zehn Jahre lang in Schuhschrank

Ein Jahrzehnt lang hat ein Augsburger Senior eine Brandbombe in seinem Schuhschrank gelagert - jetzt ist sie gefunden worden. Ein 41-Jähriger habe dem Senior am Montag Kleidung gebracht und dabei den Gegenstand gesehen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

16. Mai 2023 - 16:26 Uhr | dpa

Augsburg Nachdem Spezialisten die Brandbombe als ungefährlich einschätzten, wurde sie von den Beamten zur Dienststelle mitgenommen. Warum der 89-Jährige die Brandbombe, die er auf einem Feld gefunden hatte, zehn Jahre lang aufhob, blieb zunächst unklar.