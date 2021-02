Seltsamer Geruch führt Polizei zu Marihuana-Pflanzen

Ein seltsamer Geruch im Treppenhaus eines Mehrparteienhauses in Erlangen hat die Polizei zu einer Marihuana-Aufzuchtanlage geführt. Anwohner hatten die Beamten gerufen, weil es in dem Haus entsprechend roch. Die Streife habe beim Eintreffen einen deutlichen Marihuanageruch wahrgenommen, der aus einer der oberen Wohnungen gekommen sei, berichtete ein Polizeisprecher am Donnerstag.

25. Februar 2021 - 13:31 Uhr | dpa

Die aufblühende Knospe einer Marihuanapflanze. © Richard Vogel/AP/dpa/Symbolbild

Erlangen Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ließen sich die Polizisten die betroffene Wohnung von der Feuerwehr öffnen. Dort fanden sie den Angaben zufolge am Mittwoch neben dem schlafenden Wohnungsinhaber auch drei Aufzuchtanlagen mit insgesamt 17 Marihuanapflanzen. Zudem befanden sich in der Wohnung bereits geerntete Marihuanadolden sowie entsprechende Rauschgiftutensilien. Die Polizei stellte den gesamten Fund sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den 26 Jahre alten Wohnungsinhaber ein. © dpa-infocom, dpa:210225-99-589999/2