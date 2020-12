Seltene Maus in Wildkamera: Kleinstes Nagetier Mitteleuropas

Naturschützer haben das Vorkommen der sehr seltenen und stark gefährdeten Waldbirkenmaus im Bayerischen Wald nachgewiesen. Dank Aufnahmen von Wildkameras könne man "ein ausgeprägtes Vorkommen" im Landkreis Freyung-Grafenau bestätigen, teilte der Bund Naturschutz am Freitag mit. Grob geschätzt gehe man von 100 Tieren aus, sagte eine Sprecherin.

Haidmühle

Die Waldbirkenmaus sei das kleinste Nagetier Mitteleuropas und eines der seltensten Säugetiere in Deutschland. Sie habe einen markanten schwarzen Strich am Rücken und einen mehr als körperlangen Schwanz. Die Art ist stark an bodenfeuchte, moorige Standorte in schneereichen Gebieten gebunden.

Außer im Bayerischen Wald ist das Tier bisher nur verlässlich im Oberallgäu und in Schleswig-Holstein nachgewiesen worden. Die Maus mit dem lateinischen Namen Sicista betulina gilt als seltenes Überbleibsel der letzten Eiszeit.

Drei Jahre infolge hatten der Bund Naturschutz und der Landesbund für Vogelschutz mit 20 bodennahen Kameras eine Fläche der Gemeinde Haidmühle untersucht. Um die Art zu erhalten, helfe es nun, die Population zu vernetzen, teilte der Verband mit.