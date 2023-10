Segelfliegerin schießt bei Notlandung über Landebahn hinaus

Eine Segelfliegerin ist bei einer Notlandung in Oberfranken über die Landebahn hinausgeschossen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, blieben die 22-Jährige und ihre 17-jährige Passagierin bei dem Unfall am Sonntagnachmittag im Kreis Hof unverletzt.

02. Oktober 2023 - 08:18 Uhr | dpa

Helmbrechts Kurz nach dem Start am Flugplatz in Helmbrechts klinkte sich das Zugseil aus bislang unbekanntem Grund vorzeitig aus. Deswegen musste die 22-Jährige wegen fehlender Flughöhe zur Notlandung ansetzen. Der Segelflieger setzte in der Mitte der Landebahn auf, schoss dann über diese hinaus und rutschte über einen etwa zwei Meter tiefen Abhang auf ein Feld. Am Segelflugzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.