Sechsstelliger Schaden nach Scheunenbrand in Oberbayern

Aresing

Ein Feuer in einer Scheune hat im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen einen sechsstelligen Schaden angerichtet. Die Bewohner des Anwesens in Aresing bemerkten starken Rauch am Montagabend und wählten darauhfin den Notruf, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Verletzt wurde niemand. Eine in der Scheune stehende landwirtschaftliche Maschine wurde zerstört. Was den Brand auslöste, war zunächst unklar.