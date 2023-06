Neunburg vorm Wald

Bei einem Hausbrand im oberpfälzischen Landkreis Schwandorf ist ein sechsstelliger Schaden entstanden. Das Feuer habe sich in der Nacht zum Dienstag von der Außenfassade auf das Mehrfamilienhaus ausgebreitet, teilte die Polizei mit. Drei Menschen wurden unverletzt aus dem Gebäude in Neunburg vorm Wald gerettet. Was den Brand verursachte, war zunächst unklar.