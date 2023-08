Sechsstelliger Schaden bei Scheunenbrand

Feuerwehrleute stehen an einem Einsatzort.

Ein sechsstelliger Schaden ist bei einem Scheunenbrand in der Oberpfalz entstanden. Verletzt wurde dabei niemand, teilte die Polizei mit. Die Ursache für den Brand, der in der Nacht zum Montag ausgebrochen ist, ist bislang noch unklar. Die landwirtschaftlichen Geräte in der freistehenden Scheune bei Bernhardswald (Landkreis Regensburg) wurden durch das Feuer beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.