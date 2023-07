Sechsstelliger Schaden bei Brand in Mehrfamilienhaus

Schonungen

Ein sechsstelliger Schaden ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Unterfranken entstanden. Die Bewohnerin, in deren Wohnung das Feuer ausbrach, erlitt eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache für den Brand, der in der Nacht zum Donnerstag entstand, ist noch unklar. Als die Einsatzkräfte an ihrem Einsatzort in Schonungen (Landkreis Schweinfurt) eintrafen, brannte die Wohnung voll. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf andere Gebäude übergreift. Die Kriminalpolizei versucht, die Brandursache zu ermitteln.