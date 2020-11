Sechsstelliger Schaden bei Brand einer Lagerhalle

Ein Schaden in sechsstelliger Höhe ist bei einem Brand einer Lagerhalle in Neutraubling (Landkreis Regensburg) entstanden.

Es gebe keine Hinweise auf Brandstiftung, betonte die Polizei am Dienstag. Die Halle, in der ein Auto repariert wurde, stand meterhoch in Flammen. "Ob die Brandursache damit im Zusammenhang steht, werden die weiteren Ermittlungen zeigen", teilte die Polizei mit. Wegen des starken Rauchs sollten Anwohner Fenster und Türen schließen. Niemand habe sich verletzt.