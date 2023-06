Sechs Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall in Schwaben

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Schwaben sind sechs Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben wurden bei dem Unfall am Samstag im Kreis Günzburg zwei Frauen schwer verletzt. Unter den vier leicht Verletzen sind auch zwei Kinder.

Aichen

Nach Polizeidarstellung wollte eine 32-Jährige auf die Staatsstraße einbiegen, übersah jedoch dabei das vorfahrtsberechtigte Auto einer Familie. Die beiden Autos stießen zusammen, der Wagen der 32-Jährigen wurde in einen angrenzenden Graben geschleudert. Sie konnte sich, ebenso wie ihre Beifahrerin, selbst aus dem Auto befreien. Während die 32-Jährige leicht verletzt wurde, erlitt ihre Beifahrerin schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. In dem anderen Auto wurde eine 36-jährige Mutter schwer verletzt. Auch ihr Mann sowie die beiden Kinder im Alter von drei und sechs Jahren wurden leicht verletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden. Es waren über 50 Feuerwehrleute im Einsatz.