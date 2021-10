Sechs Verletzte bei Autounfall in Oberbayern

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos bei Freising haben sich sechs Menschen verletzt. Die Fahrerin eines Kleintransporters habe auf der Bundesstraße 13 in der Gemeinde Hohenkammer nach ersten Erkenntnissen übersehen, dass ein von rechts kommendes Auto ihren Weg kreuzte und Vorfahrt hatte, teilte die Polizei am Montag mit. Bei der Kollision am Sonntag kippte der Kleintransporter auf die linke Seite und rutschte in einen Straßengraben.

11. Oktober 2021 - 11:21 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein leuchtendes LED-Blaulicht der Feuerwehr. © Stephan Jansen/dpa/Symbolbild

Hohenkammer Anschließend brachte ein Rettungshubschrauber die 55 Jahre alte Fahrerin des Kleintransporters ins Krankenhaus. Ihre Tochter, ihr Schwiegersohn und deren ein und drei Jahre alte Kinder wurden leicht verletzt, ebenso wie die 28 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos. Die Beifahrer beider Autos blieben laut Polizei unverletzt. © dpa-infocom, dpa:211011-99-555779/2