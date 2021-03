Sechs tote Lämmer in Müllsäcken gefunden

Ein Unbekannter hat in Unterfranken sechs tote Lämmer in Müllsäcken entsorgt. "Man weiß nicht, wo die Lämmer herkommen", sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch. Auch die Todesursache war zunächst unklar.

17. März 2021 - 13:19 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Polizeifahrzeug steht mit leuchtendem Blaulicht auf der Straße. © Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Biebelried Die unerlaubt abgestellten Müllsäcke waren am Dienstagmorgen auf einem Landwirtschaftsweg in Biebelried (Landkreis Kitzingen) entdeckt worden. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen. © dpa-infocom, dpa:210317-99-859615/2