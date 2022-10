Sechs mutmaßliche Drogenhändler nach Razzien festgenommen

Bei der Durchsuchung mehrerer Wohnungen und eines Lokals in Ingolstadt hat die Polizei mehr als ein Kilogramm Kokain, rund 400 Gramm Marihuana und 10.000 Euro Bargeld sichergestellt. Sechs mutmaßliche Drogenhändler im Alter zwischen 24 und 42 Jahren wurden am Montag festgenommen und kamen am darauffolgenden Tag in Untersuchungshaft, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Mittwoch mitteilte.

26. Oktober 2022 - 16:13 Uhr | dpa

Ingolstadt Zwei der Männer sind demnach in Ingolstadt wohnhaft, vier ohne festen Wohnsitz. Gegen die Gruppe sei seit mehreren Monaten wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt worden.