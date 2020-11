Schwieriges Jahr für Landwirte: Kammer stellt Zahlen vor

Oldenburg

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen stellt heute die Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2019/20 vor. Zudem gibt es einen Ausblick auf das seit Juli laufende neue Wirtschaftsjahr. Vor allem für die Schweinehalter und Milchproduzenten waren die vergangenen Monate schwierig: Im Schweinebereich wurden die Exporte in wichtige Länder durch den Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland quasi über Nacht unmöglich gemacht, was die Preise extrem sinken ließ. Hinzu kommen coronabedingte Engpässe in den Schlachthöfen. Auch die Milchbetriebe leiden unter niedrigen Preisen, hinzu kommen erhöhte Kosten wegen des Zukaufs von Futter. Das war im vergangenen Jahr vielerorts wegen der Dürre und einer Mäuseplage auf den Feldern in einigen Regionen notwendig geworden.