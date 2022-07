Schwester gewährt Kirchenasyl: Berufungsprozess in Würzburg

Wenn Flüchtlingen die Abschiebung droht, öffnen Kirchen manchmal ihre Türen. Das kann die Helfenden aber auch vor Gericht bringen. Verhandelt werden dann mitunter die ganz großen Fragen nach Gewissen und Glauben.

Würzburg

Mehr als ein Jahr nach der Verurteilung einer Ordensschwester wegen der Gewährung von Kirchenasyl in Unterfranken findet am Donnerstag die Berufungsverhandlung statt. Vor dem Landgericht Würzburg (11.00 Uhr) will die Angeklagte Juliana Seelmann einen Freispruch erreichen. Sie habe zwei Frauen in einem Kloster bei Würzburg aufgenommen, um sie vor Zwangsprostitution und Menschenhandel zu bewahren, begründete die 39-Jährige einst ihr Tun.

Mit Kirchenasyl versuchen Christen, aus ihrer Sicht besonders verletzliche und schutzbedürftige Migranten vor einer Abschiebung zu bewahren.

Die Angeklagte war vor mehr als einem Jahr vom Amtsgericht Würzburg wegen der Gewährung von Kirchenasyl verurteilt worden - eine sogenannte Verwarnung mit Strafvorbehalt wurde ausgesprochen. Als Auflage soll die Schwester 500 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen. Sollte sie in den nächsten zwei Jahren weiteres Kirchenasyl gewähren oder eine andere Straftat begehen, drohen ihr zusätzliche 600 Euro Geldstrafe und ein neues Strafverfahren, so das Urteil.

Sowohl die Frau als auch die Staatsanwaltschaft hatten gegen diese Entscheidung Rechtsmittel eingelegt. Die Anklage will eine höhere Strafe für die Frau erreichen, etwa eine Geldstrafe.

Für den Berufungsprozess ist nur ein Verhandlungstag angesetzt, ein Urteil am selben Tag ist denkbar. Gegen dieses wäre Revision zum Bayerischen Obersten Landesgericht möglich.

Im Februar hatte dieses Gericht in einer Aufsehen erregenden Entscheidung den Freispruch eines Mönchs der Benediktinerabtei Münsterschwarzach (Landkreis Kitzingen) bestätigt, der einen Flüchtling ins Kirchenasyl aufgenommen hatte.