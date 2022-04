Schwerverletzter nach Unfall an Stauende

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Aschaffenburg

Bei Aschaffenburg ist ein 48-Jähriger auf einen Lastwagen aufgefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Der Autofahrer habe in der Nacht zu Karfreitag zu spät erkannt, dass der Laster vor ihm in Schrittgeschwindigkeit auf ein Stauende zufuhr, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Auto schob sich bis zur Windschutzscheibe unter den Anhänger. Der 48-Jährige konnte sich selbst aus seinem Wagen befreien, er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die 32-jährige Lastwagen-Fahrerin blieb unverletzt.