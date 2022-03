Schwerverletzte bei Unfall auf Bundesstraße 12 in Schwaben

Bei einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen sind in Schwaben am Sonntag fünf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer.

Jengen

Wie die Polizei mitteilte, war ein 58-Jähriger gegen Mittag aus bislang nicht bekannten Gründen auf der Bundesstraße 12 bei Jengen mit seinem Auto mehrmals in den Gegenverkehr gefahren.

Sein Wagen streifte das Auto eines 25-Jährigen am Außenspiegel, danach fuhr er frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der darin sitzende 61 Jahre alte Autofahrer wurde den Angaben zufolge eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn. Danach wurde er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Ein weiterer Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr in die Unfallstelle. Er und zwei weitere Insassen wurden laut Polizei leicht bis mittelschwer verletzt und ebenfalls in Krankenhäuser gebracht.

Den Gesamtschaden bezifferte die Polizei auf rund 80 000 Euro. Die B12 war im Bereich des Unfalls mehrere Stunden gesperrt.