Schwertransporter fährt sich in Autobahnbaustelle fest

Er war einfach zu breit: Ein 120-Tonnen-Schwertransporter hat sich in einer Baustelle auf der Autobahn 6 bei Nürnberg festgefahren. Mit dem Auflieger blieb der 29 Jahre alte Fahrer in der Nacht zum Donnerstag zwischen Betonschrammwänden hängen, wie die Verkehrspolizei Feucht berichtete. Weil diese nicht mal eben abgebaut werden konnten, musste das Gespann mitsamt einer Baumaschine „unter erheblichem Aufwand” rückwärts aus dem Bereich heraus manövriert werden. Bei einer Prüfung stellten die Beamten dann aber auch noch fest, dass der Transport nicht genehmigt war. Daher sind die 150 Euro Schaden an den Betonwänden eher ein Pappenstiel - denn jetzt haben die Beamten Ermittlungen sowohl gegen den Fahrer als auch gegen das Transportunternehmen eingeleitet.

03. September 2020 - 10:09 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Die Leuchtschrift „Polizei” ist auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei zu sehen. © Carsten Rehder/dpa

Nürnberg