Schwerpunkt Frauengesundheit in Bayern ab 2024

Die Gesundheit und die besonderen medizinischen Bedürfnisse von Frauen sollen in Bayern mehr Beachtung finden. "Es gibt gesundheitliche Besonderheiten und Krankheiten, von denen nur Frauen betroffen sind - und solche, die bei Frauen häufiger oder in anderer Form als bei Männern auftreten", sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Dienstag in München. Das Wissen über geschlechterspezifische Unterschiede könne helfen, durch gezielte Gesundheitsförderung und Früherkennungsuntersuchungen frauentypische Risiken zu vermeiden und Krankheiten frühzeitig zu erkennen.

03. Oktober 2023 - 11:28 Uhr | dpa

München Der Präventionsschwerpunkt "Frauengesundheit - Ein Leben lang" soll 2024 starten. Geplant seien Angebote zur Gesundheitsförderung und zur Prävention. Als Beispiele für frauenspezifische Erkrankungen nannte Holetschek Brustkrebs, Endometriose oder Essstörungen. In Bayern erkrankten jährlich mehr als 10.000 Frauen an Brustkrebs, 2783 Patientinnen seien 2021 daran verstorben. Sie seien häufiger von bestimmten psychischen Erkrankungen betroffen. Auch bei der Demenz sei der Frauenanteil höher: Zwei Drittel der Demenzkranken über 65 Jahre in Bayern seien Frauen, berichtete das Ministerium. Der Statistik zufolge leben im Freistaat 6,7 Millionen Frauen, davon 1,1 Millionen unter 18-Jährige. Durchschnittlich würden sie 83,64 Jahre alt.