Schwerer Unfall mit einem Toten und einem Schwerverletzten

Neustadt a.d. Donau

Bei einem Autounfall in Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) ist ein Mann ums Leben gekommen. Seine beiden Mitfahrer wurden verletzt. Bei dem Unfall kam das Auto aus bislang ungeklärten Gründen rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 34-jährige Fahrer starb am Sonntag noch am Unfallort. Sein Beifahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Ein Mitfahrer wurde leicht verletzt.