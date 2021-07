Schwere Unwetter in weiten Teilen Bayerns erwartet

In Franken, Süd- und Ostbayern sowie in Schwaben rechnete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mit schweren Unwettern. Die Meteorologen sagten gebietsweise Hagel, Regenmengen von 30 Litern pro Quadratmeter sowie Sturmböen mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde vorher. Der DWD sprach von "einem Multizellen Cluster".

08. Juli 2021 - 12:21 Uhr | dpa

Eine Person läuft mit einem Regenschirm auf einem Gehweg. © Tom Weller/dpa

München Der Wetterdienst verwies darauf, dass Gewitter in der Regel sehr lokal aufträten und dann einzelne Orte mit voller Wucht träfen. In Nürnberg gab es mittags bereits strömenden Regen. © dpa-infocom, dpa:210708-99-306151/2