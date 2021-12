Schwere Gesichtsverletzungen nach Unfall mit Schaltkasten

Schwere Gesichtsverletzungen hat ein Elektroingenieur bei einem Arbeitsunfall in Augsburg erlitten. Dem 44-Jährigen fiel am Dienstag bei Arbeiten in einer Firma versehentlich ein Drahtstück in einen Schaltkasten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Draht habe dann einen Kurzschluss im Kasten ausgelöst, wodurch es zu einer Verpuffung, also einer kleineren Explosion gekommen sei. Der Mann wurde den Angaben zufolge mit schweren Gesichtsverbrennungen in das Universitätsklinikum Augsburg gebracht.

01. Dezember 2021 - 10:25 Uhr | dpa

