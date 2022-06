Schwer verletzter Motorradfahrer bei Unfall in Niederbayern

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall in Niederbayern schwer verletzt. Ein 64-jähriger Autofahrer ist dabei am Freitag leicht verletzt worden, so die Polizei.

04. Juni 2022 - 12:41 Uhr | dpa

Die Leuchtschrift "Unfall" auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Passau Die beiden Männer kollidierten in Passau miteinander, als der 64-Jährige auf die B12 einbog. Er übersah den von links kommenden 36-Jährigen auf seinem Motorrad und sie stießen zusammen. Der Rettungsdienst brachte beide ins Krankenhaus. Beim Motorradfahrer bestünde keine Lebensgefahr, so die Polizei. Die Beamten ermitteln nun gegen beide Unfallbeteiligte: Beim Autofahrer stellten sie Alkohol fest, weswegen ihm Blut abgenommen wurde. Der Motorradfahrer soll mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.