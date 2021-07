Schwer Verletzter gefunden: Polizei rätselt über Ursache

Einen schwer verletzten Mann hat ein Zeuge am Dienstagmorgen in einem Park in Hof aufgefunden. Ob der Mann angegriffen wurde oder einen Unfall erlitt, sei bisher völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher. Der Zeuge habe den 53-Jährigen mit blutendem Kopf auf einer Parkbank liegend gesehen und den Rettungsdienst verständigt. Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

20. Juli 2021 - 15:59 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

"Polizei" steht auf der Uniform eines Polizisten. © Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Hof © dpa-infocom, dpa:210720-99-451962/2