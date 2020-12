Schwer verletzte Frau rettet sich selbst aus Wrack

Eine nach einem Unfall in ihrem Auto eingeklemmte 27-Jährige konnte sich trotz schwerer Verletzungen selbst aus dem Wrack retten. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war die Frau am Dienstag bei Ködnitz (Landkreis Kulmbach) aus zunächst unklaren Gründen in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und überschlug sich dabei mit ihrem Auto.

30. Dezember 2020 - 07:49 Uhr | dpa

Ködnitz Die 27-Jährige wurde dabei schwer verletzt, konnte sich jedoch noch aus eigener Kraft aus dem total beschädigten Fahrzeug retten. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.