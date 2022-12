Schwangere in Nürnberg vermisst: Sonderkommission gebildet

Im Fall einer seit Tagen vermissten schwangeren Frau aus Nürnberg hat die Polizei eine 24-köpfige Sonderkommission gebildet. Für die Ermittler verdichteten sich die Hinweise, dass dem Verschwinden der 39-Jährigen eine Straftat zugrunde liegen könnte, teilte ein Sprecher am Freitag mit.

Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium.

Nürnberg

Bargeld, Ausweis und Mutterpass der Frau waren noch am Wohnort. Die Ermittler gingen deshalb davon aus, dass die Frau diesen nicht geplant oder freiwillig verlassen habe. Wo sie sich aufhalten könnte, ist weiter unbekannt.

Ihr Lebensgefährte hatte die im achten Monat schwangere Frau am Freitag der vorigen Woche vermisst gemeldet, da sie zuvor spurlos verschwunden war. Die Polizei suchte bereits mit Spürhunden am Wohnort der Frau. Zuletzt gesehen wurde sie am Freitagmorgen im Nürnberger Stadtteil Katzwang.