Schuss löst sich bei Sturz: Jäger schwer am Bauch verletzt

Ein 39-Jähriger ist in Mittelfranken bei einer Bewegungsjagd von einem anderen Jäger versehentlich durch einen Schuss schwer am Bauch verletzt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein 55-Jähriger stolperte demnach am Montag bei der Jagd bei Egersheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) über eine Wurzel. Durch den Sturz löste sich ein Schuss aus seinem Jagdgewehr. Dieser traf den 39-Jährigen, der in einem nahe gelegenen Hochsitz saß. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in ein Krankenhaus.

06. Dezember 2022 - 15:11 Uhr | dpa

Eine Jägerin lädt ihre Jagdwaffe mit bleifreier Jagdmunition. © Wolfgang Kumm/dpa/Symbolbild

Egersheim Bewegungsjagden sind Gesellschaftsjagden mit mehreren Jägern und Hunden. Bei der Jagd waren den Angaben nach etwa 40 Menschen beteiligt.