Schulzentrum in Schwaben nach Bedrohungsäußerung geräumt

Die Polizei hat am Montag ein Schulzentrum im schwäbischen Marktoberdorf geräumt, nachdem ein Mitarbeiter Graffiti mit Drohungen gegen Schüler entdeckt hatte. "Wir gehen davon aus, dass derzeit keine konkrete Gefahr besteht", twitterte die Polizei. An dem Zentrum gibt es fünf Schulen mit mehreren hundert Schülerinnen und Schülern. An vier Schulen werde der Unterricht am Montag ausfallen, sagte ein Polizeisprecher. Lediglich die Prüfungen an der Berufsschule fänden statt. Das Areal sei ansonsten weiträumig abgesperrt und werde durchsucht.

04. Juli 2022 - 08:37 Uhr | dpa

Ein Stuhl steht in einem Klassenzimmer auf dem Tisch. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Marktoberdorf Wann das Graffiti angebracht wurde, stehe noch nicht fest. Es richte sich nicht gegen einen bestimmten Schüler, sondern gegen Schüler allgemein, sagte der Sprecher.