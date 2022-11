Schulterverletzung stoppt Mathenia: Operation nötig

Torwart Christian Mathenia wird Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg längere Zeit fehlen. Der 30 Jahre alte Keeper zog sich bei einer Parade im Spiel gegen Paderborn am vergangenen Sonntag (2:1) einen Sehnenanriss in der Schulter zu, wie der "Club" am Mittwoch mitteilte. "Am Ende haben wir uns zusammen mit Christian für eine OP entschieden", äußerte Mannschaftsarzt Markus Geßlein. Die Operation werde noch in dieser Woche durchgeführt.

16. November 2022 - 17:12 Uhr | dpa

Der Nürnberger Torhüter Christian Mathenia liegt verletzt am Boden. © Gregor Fischer/dpa/Archivbild