Schulmensa erhält "Goldenen Teller" für gutes Essen

Für ihre gute und abwechslungsreiche Ernährung ist eine Würzburger Schulmensa mit dem "Goldenen Teller" des Deutschen Netzwerks Schulverpflegung (DNSV) ausgezeichnet worden. Ein siebenköpfiges Küchenteam sorge am Matthias-Grünewald-Gymnasium für eine frische, vielseitige und ausgewogene Ernährung, hieß es am Freitag zur Begründung. Bei der Einrichtung handele es sich um ein "Paradebeispiel", sagte DNSV-Vorsitzender Michael Polster am Freitag in Berlin. Die Mensa zeige, dass eine gute Schulverpflegung funktionieren könne, wenn diese Bestandteil der Schulphilosophie sei.

05. November 2021 - 15:02 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Blick in die Küche des Matthias-Grünewald-Gymnasiums. © Nicolas Armer/dpa

Berlin/Würzburg Der "Goldene Teller" wird seit 2012 vergeben. Erstmals gab es in diesem Jahr auch einen "Goldenen Teller International". Dieser ging an den luxemburgischen Schulkantinenbetreiber Restopolis. Das Unternehmen sei "ein europäisches Leuchtturmprojekt", bei dem staatliche Verantwortung in Kooperation mit professionellen Cateringunternehmen umgesetzt werde bei der Schulverpflegung, erklärte Polster. Die Preisverleihung erfolgte im Rahmen eines Kongresses mit Experten in Berlin. Dessen Thema: "Essen was schmeckt – Rahmenbedingungen für gute Schulverpflegung. Schulmensa – ein starkes Stück Schule". © dpa-infocom, dpa:211105-99-882019/2