Schulen sollen sich auf Kernkompetenzen konzentrieren

Schulen sollten sich aus Sicht von Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) auf die Kernkompetenzen konzentrieren. "Wir überfrachten die Schulen, wir müssen uns mehr auf klassische Dinge wie Rechnen, Lesen und Schreiben konzentrieren", sagte er dem Bayerischen Rundfunk. "Man muss sich entscheiden, was ist uns besonders wichtig", betonte er. "In der Grundschule geht es erstmal um Lesen, Schreiben und Rechnen und darauf werden wir uns konzentrieren."

München

Laut der am Dienstag in Berlin vorgestellten internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (Iglu) droht jeder vierte Viertklässler in Deutschland wegen großer Schwächen beim Lesen im weiteren Schulverlauf abgehängt zu werden oder zu scheitern.

Der Anteil der Schülerinnen und Schüler in dieser Altersklasse, die nicht richtig lesen können, hat der Untersuchung zufolge in den vergangenen Jahren stark zugenommen. 25 Prozent erreichen demnach nicht das Mindestniveau, das nötig wäre für die Anforderungen im weiteren Verlauf der Schulzeit. International liegen die Grundschüler in Deutschland bei der Lesekompetenz nur im Mittelfeld.