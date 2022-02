Schulbus prallt gegen Baum - mit Hubschrauber in Klinik

Baisweil

Eine junge Schulbusfahrerin ist bei Baisweil (Landkreis Ostallgäu) von der Bundesstraße 16 abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht. Die 25-Jährige wurde aus dem Wrack herausgeschnitten und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie das Polizeipräsidium am Dienstag mitteilte. Ihr genauer Gesundheitszustand blieb zunächst unklar. Ein 14 Jahre alter Schüler, der ebenfalls in dem Bus saß, blieb unverletzt. Warum die Fahrerin zwischen Lauchdorf und Großried von der Straße abkam, war ebenfalls zunächst unbekannt. Im Voralpenland hatte es den ganzen Tag über kräftig geschneit.