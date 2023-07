Schüler versprüht Reizstoff in Klasse: 16 Verletzte

Nürnberg

Ein Jugendlicher hat in einer Nürnberger Schule einen Reizstoff versprüht und damit 16 Menschen verletzt. Während einer Gruppenarbeit hatte er ein Tierabwehrspray aus dem Rucksack einer Mitschülerin an sich genommen, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Anschließend versprühte er den Reizstoff. Er selbst sowie seine 14 Mitschülerinnen und Mitschüler und die Lehrerin wurden nach dem Vorfall am Freitag ambulant behandelt. Gegen den 15-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.