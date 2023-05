Schüler gehen auf Achtjährigen los

Ein acht Jahre alter Bub ist in Schweinfurt von einer Schülergruppe verprügelt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren die Schüler - drei Buben und zwei Mädchen - bei dem Vorfall am Freitag vermutlich im gleichen Alter. Die Ermittler sprechen von Körperverletzung. Motiv für die Attacke soll ersten Erkenntnissen zufolge ein Streit mit der Schwester des Jungen gewesen sein.

27. Mai 2023 - 13:20 Uhr | dpa

Schweinfurt Da alle beteiligten Kinder nach Polizeiangaben auf die gleiche Schule gehen, erwarten die Ermittler zwar keine Probleme bei der Suche nach den mutmaßlichen Tätern, sie suchen aber dennoch nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.