Schreyer: Noch keine Entscheidung über Bahn-Neubau

Bayerns Verkehrsministern Kerstin Schreyer (CSU) sieht die Erfordernis für den umstrittenen Neubau einer Bahnstrecke im Inntal Richtung Brenner noch nicht als erwiesen an. "Unser bayerischer Koalitionsvertrag fordert jedenfalls ganz klar, dass zunächst die Erforderlichkeit einer Neubaustrecke nachzuweisen ist. Der Bund hat eine Szenarienstudie erstellt, aber diese ergibt ein entschiedenes Vielleicht", sagte die Ministerin kurz vor der Ergebnispräsentation des Raumordnungsverfahrens der Regierung von Oberbayern am Donnerstag in Rosenheim.

28. Januar 2021 - 11:10 Uhr | dpa

