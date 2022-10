Scholz hält auf Parteitag der SPD Rede zur politischen Lage

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am 22. Oktober auf dem Parteitag der Bayern-SPD eine Rede zur aktuellen politischen Lage halten. Scholz werde darin auf die Herausforderungen durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen angesichts der steigenden Energiepreise eingehen, sagte SPD-Landeschef Florian von Brunn der Deutschen Presse-Agentur in München.

14. Oktober 2022 - 12:04 Uhr | dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz spricht in Hannover. © Michael Matthey/dpa/Archivbild