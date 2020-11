Schöpfer der Augsburgblume steht wieder vor Gericht

Seine Blume machte ihn vor einem Jahrzehnt nicht nur in seiner Heimatstadt Augsburg bekannt. Doch der Blumenmaler konnte das illegale Malen nicht lassen. Irgendwann verloren die Richter die Geduld.

Augsburg

Der wohl bekannteste Augsburger Graffiti-Künstler muss sich einmal mehr vor Gericht verantworten. Der 33-Jährige, der vor einem Jahrzehnt mit seiner Augsburgblume überregional bekannt wurde, ist heute vor dem Augsburger Amtsgericht wegen 43 illegaler Graffitis aus dem Jahr 2019 angeklagt, mit denen er einen Schaden von etwa 11 000 Euro angerichtet haben soll. Der Mann stand mehrfach wegen solcher Taten vor Gericht und musste auch bereits wegen einer Verurteilung ins Gefängnis.

Der Angeklagte hatte bis 2011 zahlreiche Blumen an Wände und Gegenstände im Raum Augsburg gezeichnet und sich damit auch viele Sympathien erworben. Die Staatsanwaltschaft hatte damals nahezu 500 Augsburgblumen aufgelistet.

Die Motive, die teils bis heute im Stadtbild zu entdecken sind, wurden zu einem Wahrzeichen der schwäbischen Stadt. Zeitweise war sogar diskutiert worden, ob die Blume zu einem offiziellen Werbemotiv von Bayerns drittgrößter Stadt werden soll. Später vermarktete der Künstler unter seinem Pseudonym Blumenmaler das Motiv auf T-Shirts und für eine Biersorte. Zudem wurde er für Graffitiprojekte gebucht.

Im Jahr 2012 war der Künstler wegen der Blumengraffitis zu einer Bewährungs- und einer Geldstrafe verurteilt worden. Damals beteuerte er, dass er künftig keine verbotenen Bilder mehr an fremdes Eigentum malen wolle. Aber er wurde dennoch rückfällig.

So wurde er 2016 vom Amtsgericht in Augsburg zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, weil er mit einem Komplizen großflächig eine Lärmschutzwand an einer Bundesstraße und einen Regionalzug besprüht hatte. Das Landgericht verschonte den Blumenmaler später in einer Berufungsverhandlung jedoch nochmals vor der Haft, indem erneut eine Bewährungsstrafe ausgesprochen wurde. "Es ist die letzte Warnung", betonte die Richterin damals. Zuletzt saß der 33-Jährige dennoch im Gefängnis, weil eine weitere Haftstrafe dann nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt wurde.