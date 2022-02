Schneefall in Oberfranken: Fünf Verletzte nach Unfall auf A9

Schneefall hat in Oberfranken zu einem Unfall auf der Autobahn mit fünf Verletzten geführt. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag verlor ein 32-Jähriger in der Nacht bei Stammbach (Landkreis Hof) auf der Autobahn 9 die Kontrolle über sein Auto und fuhr in die Schutzplanke.

20. Februar 2022 - 10:23 Uhr | dpa

Stammbach Durch den Aufprall wurden die fünf Personen im Auto leicht verletzt. Alle wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizei zufolge war die nicht angepasste Geschwindigkeit bei Schneefall die Unfallursache.