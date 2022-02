Schnarchender Mitbewohner: Mann verbringt Nacht im Auto

Vor dem Schnarchen seines Zimmerkollegen ist ein Mann in Oberfranken zum Schlafen in sein Auto geflüchtet. Er habe kein Auge zutun können wegen des Lärms in dem Zimmer einer Pension, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

09. Februar 2022 - 15:25 Uhr | dpa

Weitramsdorf Die Anwohner in Weitramsdorf bei Coburg beschwerten sich dann ebenfalls wegen Lärmbelästigung: Allerdings nicht wegen eines Schnarchers, sondern weil der 35-Jährige den Motor seines Wagens laufen ließ. Der Mann hatte eigentlich geplant, am Morgen nach der kurzen Erholungspause zu seiner Arbeit zu fahren. Er roch jedoch nach Alkohol, weshalb die Polizisten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Alkoholtest machten. Dieser ergab 1,76 Promille.