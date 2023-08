Schmorbrand in Kfz-Werkstatt verursacht hohen Schaden

Ein technischer Defekt hat einen Brand in einer Kfz-Werkstatt im Landkreis Mühldorf am Inn in Oberbayern ausgelöst. Eine Anwohnerin hatte am Montagmittag schwarzen Rauch bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Wie sich herausstellte, waren Stromkabel verschmort, die sich an der Gebäuderückseite der Werkstatt in Aschau am Inn befanden. Sie hatten einen Teil der Wandisolierung in Brand gesetzt, wie die Polizei am Dienstag berichtete.

08. August 2023 - 10:15 Uhr | dpa

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Aschau am Inn Die Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell unter Kontrolle bringen, musste aber die Mauer einer angrenzenden Garage teilweise einreißen, um an die Glutnester zu gelangen. Das Gebäude stand zum Zeitpunkt des Brandes leer, so dass niemand verletzt wurde. Der Schaden wird von der Feuerwehr auf 50.000 bis 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus und schließt Brandstiftung aus.